عملية "الكرامة" لجيش بوركينا فاسو تحصد 20 إرهابيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جيش بوركينا فاسو، الثلاثاء، أن قواته قتلت 20 إرهابيا على الأقل ودمّرت 4 من مواقعهم في عملية مشتركة في منطقتين شمالي البلاد.

وقال الجيش في بيان إنّ العملية التي انطلقت في 5 مايو/أيار الجاري في منطقتي الساحل والشمال ضمت قوات تقليدية وخاصة والقوات الجوية وقوات الدرك، وهي وحدة شرطية تحت قيادة الجيش.



وأفاد مسؤول أمني كبير أن العملية التي أطلق عليها اسم "هون" اي الكرامة بلغة الفولا متوقع أن تستمر لأكثر من شهر.

وتابع أنه "تم تحييد أكثر من 20 إرهابيا" مع تدمير أربعة من مواقعهم، مشيرا إلى مصادرة أدوت اتصال وذخيرة ووسائل انتقال.

والسبت الماضي، قتل ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين في هجوم في بلدة تين-أكوف في مقاطعة أودالان، فيما أصيب ثلاثة جنود في هجوم بعبوات ناسفة على طريق سيبا-مانسيلا خلال هجومين منفصلين في شمال بوركينا فاسو.

وتشكل العبوات اليدوية الصنع السلاح المفضل للجهاديين في مواجهة الجيش والقوى الأمنية ما يؤدي إلى مقتل كثير من المدنيين أيضا.