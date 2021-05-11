جولة مباحثات مباشرة بين الحكومة السودانية و"الشعبية" في 24 مايو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد جوبا في 24 مايو انطلاق المباحثات المباشرة بين الحكومة الانتقالية بالسودان ومجموعة الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز آدم الحلو.

وكشف توت قلواك مانمي، رئيس لجنة وساطة جنوب السودان بين الأطراف السودانية، في مؤتمر صحفي بمكتبه بجوبا، الثلاثاء، أن الحكومة السودانية ومجموعة الحلو كانتا قد وقعتا على إعلان مبادئ، مشيرا لاكتمال كافة الترتيبات الخاصة بانطلاقة جولة المباحثات المقبلة.

وقال:"وضعنا كافة الترتيبات الضرورية لانطلاق المباحثات بين الحكومة الانتقالية بالسودان في 24 مايو/أيار الحاري، كما قدمنا الدعوات لجميع أعضاء الحركة الشعبية شمال الموجودين بالخارج للمشاركة في المباحثات".



ولفت قلواك إلى أن فريق الوساطة سيلتقي اليوم بالمبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان دونالد بوث لمناقشة سير تنفيذ اتفاق السلام وانطلاقة الجولة الجديدة بين حكومة الخرطوم ومجموعة الحلو بمدينة جوبا.

ووقّعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو في مارس/أذار الماضي بجوبا عاصمة جنوب السودان على برتوكول "إعلان مبادئ" ينص على علمانية الدولة ويمهد للتفاوض بين الطرفين في السودان.

وفي فبراير/شباط الماضي، التقى الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني مع عبدالعزيز آدم الحلو بجوبا، في لقاء بحث عملية السلام، والعودة للتفاوض مع الحركة مجدداً.

ومنذ أغسطس/آب الماضي، تعيش المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية بقيادة الحلو في حالة جمود تمام، بعد ما وصلت مشاورات غير رسمية بين الطرفين إلى طريق مسدود.

ويتركز خلاف الحكومة بالخرطوم وحركة الحلو في طرح الأخيرة أن يكون السودان دولة علمانية أو إعطاء حق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كموقف تفاوضي لا يقبل التنازل.

في حين ترى أطراف بالسلطة الانتقالية أن هذه القضية ينبغي أن يتخذ القرار حولها في مؤتمر دستوري عام.

ولاحقا عقدت ورش عمل غير رسمية لتقريب وجهات النظر والوصول إلى فهم مشترك لعلمانية الدولة السودانية لكن لم يحدث أي تقدم.