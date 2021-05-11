الرئيس العراقي يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود.

وأكد الرئيس العراقي ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعلى مدى تاريخها ترى المملكة العراق عمقًا استراتيجيًا لها، وتربط أمنها بأمن العراق ضمن وحدة عربية، حيث تشهد العلاقات بين البلدين انطلاقة جديدة نحو أوجه تعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

ويتعاون البلدان من خلال شراكتهما في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وكذلك في مجموعة (أوبك+)، من أجل استقرار أسواق النفط، ويحرصان على تسريع استعادة التوازن للأسواق.

وشهد عام 2017، فصلاً جديدًا من فصول دعم المملكة للعراق، حيث أعلن رئيس وفد المملكة في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي، عن بناء مدينة رياضية لأبناء العراق، وتقديم منحة من المملكة بمليار دولار.

وتدعم المملكة جهود ومشاريع إعادة إعمار العراق، وتواصل الوفاء بالتزاماتها التي قدمتها خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين في الكويت في العام 2018، مما يؤكد أن المملكة لم تتوان يوماً عن الوقوف إلى جانب العراق في مختلف الظروف.

ويعكس حرص حكومتي البلدين الشقيقين على تفعيل أنشطة مجلس التنسيق السعودي العراقي، وكذلك تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، عمق التعاون وتطور العلاقات بين المملكة والعراق بما يحقق المصالح الوطنية المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.