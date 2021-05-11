استثمار سعودي ضخم بالصناعة.. 36 مدينة بتكلفة 370 مليار ريال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلغ عدد المدن الصناعية في السعودية 36 مدينة تحتضن أكثر من أربعة آلاف مصنع، باستثمارات 370 مليار ريال،وفق بيانات رسمية.

وأظهرت بيانات الهيئة السعودية للمدن الصناعية "مدن" التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء أن" إجمالي العقود في المدن الصناعية بلغ نحو 6587 عقدا، كما بلغت قيمة الاستثمارات 370 مليار ريال.



وأشارت إلى أن عدد الموظفين في المدن الصناعية وصل إلى نحو 500 ألف موظف منهم 184 موظفا سعوديا و17 ألف موظفة سعودية.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، إن الهيئة السعودية للمدن الصناعية تمثل إحدى أهم أدوات تمكين الصناعة الوطنية لدورها المهم في خلق بيئة استثمارية نموذجية مزودة بأحدث التقنيات التي تلبي طموحات الشركاء في 36 مدينة صناعية.

ووفق البيان، تصدرت منطقة الرياض من حيث عدد المدن الصناعية بثماني مدن صناعية تلتها كل من "المنطقة الشرقية" و"مكة المكرمة" بـسبع مدن صناعية.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الرابع من 2020 نموا بنسبة 2.5% في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من 2020.

وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ذلك إلى نمو القطاع النفطي بـ2.6% والقطاع غير النفطي بـ2.4%.

وحقق القطاع الخاص نموا بنسبة 3.2% والقطاع الحكومي نموا بـ0.6%، وفقا لهذه المقارنة.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 697.6 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي، وأسهم القطاع الخاص بنسبة 50.5% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، بينما سجل القطاع الحكومي مساهمة بنسبة 25.4%، والقطاع النفطي 24.1%.