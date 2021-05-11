شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النمسا تحث الاتحاد الأوروبي على المضي قدماً في مفاوضات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد ألكساندر شالينبرج وزير خارجية النمسا أن دول غرب البلقان تمثل الجار المباشر للكيان الأوروبي و دعا الاتحاد الأوروبي إلى الاهتمام بتعزيز الأفق الأوروبي لدى دول غرب البلقان و عدم اقتصاره على مفاوضات الانضمام، وقال : " يتعين جعل الأفق ملموسا ومتنوعا بشكل أكثر فعالية".



و حذر شالينبرج في تصريحات له عقب مشاركته أمس في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بالعاصمة بروكسل من عدم الاهتمام بدول غرب البلقان و أكد ضرورة إيلاء أوروبا هذه الدول مزيدا من الاهتمام.