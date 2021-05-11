اخبار العالم

روسيا تسجل 8115 إصابة جديدة بـ "كورونا" و329 وفاة خلال يوم واحد

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 8115 إصابة جديدة بـ "" و329 وفاة خلال يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا الإتحادية اليوم تسجيل 8115 إصابة جديدة و329 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ما يمثل انخفاضا في عدد الاصابات و ارتفاعا طفيفا في حالات الوفاة مقارنة مع معدلات أمس الذي شهد /8465 إصابة و 321 وفاة/.

و أكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" أربعة ملايين و 896 ألفا و 842 إصابة منها 113 ألفا و976 حالة وفاة مع تماثل 7009 أشخاص للشفاء ليبلغ عدد المتعافين في روسيا أربعة ملايين و509 آلاف و915 شخصا.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا