شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 8115 إصابة جديدة بـ "كورونا" و329 وفاة خلال يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا الإتحادية اليوم تسجيل 8115 إصابة جديدة و329 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ما يمثل انخفاضا في عدد الاصابات و ارتفاعا طفيفا في حالات الوفاة مقارنة مع معدلات أمس الذي شهد /8465 إصابة و 321 وفاة/.



و أكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" أربعة ملايين و 896 ألفا و 842 إصابة منها 113 ألفا و976 حالة وفاة مع تماثل 7009 أشخاص للشفاء ليبلغ عدد المتعافين في روسيا أربعة ملايين و509 آلاف و915 شخصا.