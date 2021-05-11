مالطا تنقذ عشرات المهاجرين من عرض البحر

فاليتا - رويترز

استقبلت مالطا، الثلاثاء، 70 مهاجراً، جميعهم رجال، بعد إنقاذهم من البحر المتوسط.

وأكدت وزارة الشؤون الداخلية المالطية، قيام دورية بحرية تابعة للقوات المسلحة، بعملية إنقاذ، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم تشهد مالطا مستوى مماثلاًَ لذلك الذي وصلت إليه أعداد المهاجرين في أجزاء أخرى من منطقة البحر المتوسط؛ إذ وصل أكثر من 2000 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية مطلع الأسبوع.

وانتقد تقرير صدر عن اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في مارس/آذار الماضي، أوضاع مراكز احتجاز المهاجرين في مالطا، متهماً الحكومة بخرق القانون الدولي، والاستخفاف بالقيم الأوروبية. وتقول مالطا إنها تطبق معايير القانون الدولي في إنقاذ المهاجرين ومعاملتهم.