اليابان تبدأ أول مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة وفرنسا

طوكيو - أ ف ب

انطلقت الثلاثاء، مناورات عسكرية مشتركة لقوات من اليابان وفرنسا وأمريكا، يشارك فيها مئات الجنود وطائرات مقاتلة وغواصات، في حدث يقام للمرة الأولى في جنوب غربي اليابان.

وتشارك أيضاً في المناورات سفينة حربية أسترالية في المناورات الجوية والبرية والبحرية التي تستمر أسبوعاً في جزيرة كيوشو. وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها فرنسا في مثل هذه المناورات البحرية والبرية المشتركة في الأرخبيل الياباني.

تجري التدريبات من الثلاثاء إلى الخميس في معسكر جينورا، وتنطلق المرحلة البحرية التشغيلية، الجمعة، في غرب كيوشو، ومن المقرر أن يتم الشق الجوي-البري، السبت والأحد في موقع التدريب بكيريشيما، وفقًا لمصادر عسكرية.

وستُستخدم غواصة يابانية و10 سفن عائمة، ست منها يابانية واثنتان فرنسيتان وواحدة أمريكية وواحدة أسترالية.

ويشارك بالتدريبات البرية 300 جندي، بينهم 60 فرنسياً.

وتشمل المناورات طائرات مقاتلة ومضادة للطائرات والغواصات، وتدريبات على عمليات برمائية والحركة الجوية-البرية، ولا سيما حركة القوات من حاملات المروحيات، وفقًا لمصادر فرنسية.

وعند إعلانه هذه المناورات العسكرية، قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي في إبريل/ نيسان الماضي، إن فرنسا تؤيد أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

وترى فرنسا أن التدريبات تهدف إلى تطوير التعاون الدفاعي المتعدد الأطراف وتعزيز العمل المشترك للجيوش وتحسين المهارات التكتيكية، وتطبيق اتفاق الدعم اللوجستي بين فرنسا واليابان.