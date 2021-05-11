شكرا لقرائتكم خبر عن جيش بوركينا فاسو يعلن مقتل 20 "إرهابياً" في عملية مشتركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واغادوغو - أ ف ب

أعلن جيش بوركينا فاسو الثلاثاء أن قواته قتلت 20 "إرهابياً" على الأقل ودمّرت أربعة من مواقعهم خلال عملية مشتركة في منطقتين شمال البلاد تشهدان نشاطاً إرهابياً مكثفاً.

وقال الجيش في بيان، إنّ العملية التي انطلقت في 5 أيار/مايو بمنطقتي الساحل والشمال، ضمت قوات تقليدية وخاصة، والقوات الجوية وقوات الدرك، وهي وحدة شرطية تحت قيادة الجيش.

وأفاد مسؤول أمني كبير بأن العملية التي أطلق عليها اسم "هون"، أي "الكرامة" بلغة "الفولا"، متوقع أن تستمر لأكثر من شهر.

وتابع أنه "تم تحييد أكثر من 20 إرهابياً" مع تدمير أربعة من مواقعهم، مشيراً إلى مصادرة أدوت اتصال وذخيرة ووسائل انتقال.

وأعلن جيش البلد الإفريقي الفقير عن عمليات مماثلة في الماضي، لكنه يعجز عن وضع حد للعمليات الإرهابية التي تضرب منطقة الساحل منذ خمس سنوات، وتوقع مزيداً من الضحايا، وأدى النزاع لمقتل نحو 1300 شخص ونزوح مليون آخرين من ديارهم.

ويوم السبت، قتل ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين في هجوم على بلدة تين-أكوف في مقاطعة أودالان، فيما أصيب ثلاثة جنود في هجوم بعبوات ناسفة على طريق سيبا-مانسيلا خلال هجومين منفصلين في شمال بوركينا فاسو.