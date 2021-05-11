شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - الخليج

أعلنت المملكة العربية السعودية الثلاثاء، أنه تعذر رؤية هلال شهر شوال، وبالتالي سيكون يوم الأربعاء متمماً لشهر رمضان، ويوم الخميس أول أيام عيد الفطر.

ودعت المحكمة العليا السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء الثلاثاء الموافق 29 رمضان.

وقالت المحكمة في بيان، أنها "ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1442هـ، الموافق 11 مايو 2021".

وأضافت أنها "ترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

معربةً عن أملها "ممن لديه القدرة على الترائي، الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".

ولم يكن مرجحاً رؤية هلال الشهر الجديد الثلاثاء، وعليه فإن شهر رمضان هذا العام سيُتم 30 يوماً، أي أن أول أيام شهر شوال سيكون الخميس الموافق 13 مايو/أيار.

