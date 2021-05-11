لأول مرة منذ 14 شهراً.. بريطانيا «صفر» وفيات بـ«كورونا»

الشارقة: ”الخليج 365”

للمرة الأولى منذ 14 شهراً، سجلت المملكة المتحدة، الاثنين، «صفر» وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليعتبر الحدث الأهم من نوعه خلال الساعات الماضية في بريطانيا، بحسب ما ذكرت «فوربس» الأمريكية.

وأوضحت «فوربس»، أن بريطانيا بعد الاعتماد على برنامج التطعيم المكثف الذي شمل الفئة الأكبر من الشعب البريطاني وبالالتزام بإجراءات الإغلاق، أصبحت قدرة الهيئات الصحية على التحكم في الفيروس والوضع الوبائي أفضل بكثير عمّا كان عليه الوضع من ذي قبل.

ويشير التقرير الصادر عن الصحة البريطانية إلى أن الوزارة لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس لأول مرة منذ 14 شهراً ليتوقف عداد الوفيات المسجلة بالفيروس عند 112245 حالة وفاة.