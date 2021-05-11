شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأربعاء صحو مع ارتفاع في درجات الحرارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس الأربعاء صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً شرقاً. وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً وصباح الخميس، على بعض المناطق الساحلية. والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المدّ الأول 14:13 والثاني 01:27، والجزر الأول 07:51 والثاني 19:05.

وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المدّ الأول ،10:45 والثاني 21:3، والجزر الأول 16:15، والثاني 04:18. (وام)