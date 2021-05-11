آبي أحمد : إثيوبيا ملتزمة باستئناف عملية المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر - استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الرئيس الحالي للكونغو ورئيس الاتحاد الأفريقي ، فيليكس تشيسكيدي، وتباحث الرئيسان بشأن عدد من الموضوعات الهامة، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

وقال آبي أحمد على توتير "يسعدني أن أرحب بالرئيس فيليكس تشيسكيدي إلى إثيوبيا. إنني أقدر بشدة الدور الإيجابي الذي يلعبه في تحقيق نتائج إيجابية في مفاوضات (سد النهضة) GERD. ولا تزال (إثيوبيا) Ethiopia ملتزمة بالعملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي AU من أجل اتفاقية تعمل للجميع".

وقال رئيس الوزراء آبي خلال الاجتماع إن إثيوبيا ملتزمة بإيجاد حلول أفريقية لمشاكل إفريقيا وملتزمة باستئناف عملية المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبي تحت رعاية الرئيس الحالي للاتحاد.

وذكر أحمد، إن سد النهضة يمكن أن يكون نموذجا للتعاون والتنمية المشتركة بين دول المصب وسيتم تنفيذه بطريقة لا تضر بالبلدين، مصر والسودان.