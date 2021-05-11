إيطاليا: لن نقترح دفع أموال لليبيا نظير وقف تدفق المهاجرين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 06:05 مساءً - منذ ساعتين

قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الثلاثاء، إن إيطاليا ليست بصدد اقتراح أن يدفع الاتحاد الأوروبي أموالا لليبيا نظير وقف تدفق المهاجرين، نافيا تقارير أوردتها وسائل إعلام إيطالية.

وذكر موظف بمكتب دراجي، أنه“لا توجد مبادرة في الوقت الراهن فيما يتعلق بإبرام اتفاق مماثل للذي أُبرم مع تركيا“.

وأشار إلى أن الحكومة ترى أن على الاتحاد الأوروبي أن يولي اهتماما أكبر بالوضع في جنوب البحر المتوسط، وأن يكون مستعدا لتقديم الدعم المالي لجميع الدول الأفريقية المعنية بتدفق اللاجئين.