شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الحربي الصهيوني يشن سلسلة غارات ويصيب 10 فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شن الطيران الحربي الصهيوني، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت عدة مواقع في أنحاء متفرقة في قطاع غزة مما أدى إلى إصابة عشرة مواطنين فلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت عددا من المواقع، والأراضي الزراعية، والمنشآت في مناطق عدة من القطاع، ومركبة مدنية، مما أدى إلى وقوع إصابات تم نقلها إلى عدد من المستشفيات.

يذكر أن حصيلة الشهداء ارتفعت منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع يوم أمس إلى 26 شهيدا، وإصابة 126 بجروح، بينهم أطفال ونساء، عدا عن الدمار الواسع الذي طال منازل وممتلكات المواطنين.