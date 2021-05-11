"مخاوف الخطاب".. محبون يسألون: هل الملكة إليزابيث مريضة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار حضور الملكة إليزابيث الثانية في البرلمان، مخاوف بين محبي العائلة الملكية عبر الإنترنت، خاصة فيما يتعلق بحالتها الصحية.

وطبقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، ظهرت الملكة إليزابيث علانية بمجلس اللوردات لقيادة خطاب العرش. لكن لاحظ المشاهدون أنها توقفت بعض مرات بسبب "خنفرة أنفها" أثناء قراءة الخطاب.

وأثار توقف الملكة تكهنات حول أنها ربما تمر بوعكة صحية، وفقا للصحيفة نفسها.

وغردت صاحبة حساب يحمل اسم دارين جريمز عبر "تويتر"، قائلة: "هل صاحبة الجلالة الملكة مصابة بالبرد؟"، واتفقت مستخدمة أخرى لموقع التدوين المصغر، وتدعى أشلي، قائلة: "فكرت بنفس الأمر! أتمنى أن تكون بخير."

وكتب مستخدم ثالث: "تلك الخنفرة الغريبة ترجح أنها كذلك"، واتفقت جوليا بقولها: "أعتقد أنها متعبة وكنتم لتكونوا كذلك لو مررت بما مرت به في عمرها."

وأضاف مستخدم آخر يدعى كيفو: "على الأرجح لازالت حزينة على خسارة زوجها."

وخلال الخطاب، تحدثت الملكة عن الخطط القادمة للحكومة، مؤكدة أن حكومتها ستعمل على ضمان عودة الأموال العامة للمسار المستدام بمجرد تأمين التعافي الاقتصادي.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة ستستضيف قمة مجموعة السبع، والجهود العالمية لتأمين تعافي اقتصادي فعال من الجائحة.

ولفتت إلى أن الوزراء سيعملون على تعزيز العلاقات التجارية في الخليج وأفريقيا والمحيطين الهندي والهادي.

كان مراسل ملكي سابق قال إن الملكة إليزابيث الثانية على وشك الابتعاد عن مهامها بينما تستعد لمستقبل بدون الأمير فيليب.

وبحسب بيتر هانت وهو مراسل ملكي لشبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن الملكة إليزابيث (95 عامًا) ستكتفي بمشاهدة أبنائها وهم يضطلعون بمزيد من المسؤولية داخل المؤسسة، مثل الانضمام إليها في الافتتاح الرسمي للدورة الجديدة للبرلمان.

وتوفي الأمير فيليب، الذي كان بجوار الملكة طوال فترة توليها العرش البالغة 69 عاما، في قلعة وندسور عن 99 عاما، حيث أقيمت جنازته السبت الماضي.

وتزوج الأمير فيليب، ولقبه الرسمي دوق إدنبره، الملكة إليزابيث عام 1947.

وفي السنوات الأخيرة، قلصت الملكة إليزابيث من ارتباطاتها الرسمية، وأحالت الكثير من الواجبات والمهام الإشرافية الملكية للأمير تشارلز ونجله وليام وغيرهما من أبرز أفراد العائلة المالكة.

لكنها لا تزال تقوم بأكثر المهام الملكية رمزية، مثل افتتاح البرلمان.