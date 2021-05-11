بعد "الاختيار 2".. السيسي يتحدث عن "الأيام الصعبة" بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمحتوى الدراما المصرية خلال شهر رمضان واستعراضها لبطولات الجيش والشرطة.

حديث الرئيس المصري، الثلاثاء، جاء على هامش افتتاح مشروعات بهيئة قناة السويس، وتطرق خلاله إلى عدد من القضايا التي تهم المصريين.



وقال السيسي إن "الدراما في شهر رمضان تناولت الكثير من القضايا التي مرت علينا.. وأتصور أن الدراما التي قُدمت والتي لا بد أن تُقدم بشكل أكبر، تناولت أحداثا كثيرة مرت علينا وتجاوزناها بشكل كبير وفكرتنا بأيام صعبة مرت علينا، بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وبفضل تضحيات الشعب المصري".

وأضاف: "كل أسرة قدمت شهيدا في قطاعات الدولة سواء من الجيش أو الشرطة أو القضاء.. والمساجد والكنائس شاركت وقدمت ثمنا تم تسديده لمكافحة الإرهاب الذي تحدثنا عليه من قبل".

وذكر السيسي بما كان قد نبه إليه سابقا في يوم 24 يوليو/حزيران 2013 من أن هناك "إرهابا محتملا، في الوقت الذي لم تكن هذه الرؤية ظاهرة للشعب المصري، لكن الدولة كانت لها رؤية وتقدير موقف ودراسات تُجرى للتعامل مع مثل المواقف وتستشعر المستقبل، ومواجهة التحديات المحتملة وقابلناها بالفعل".

وتابع: "بفضل التضحيات سينتهي هذا الأمر وتتحسن الأمور وسيأتي علينا وقت ليس بعيدا ونقول إن هذا الأمر تم تجاوزه تماما".

ومع تنوع المسلسلات التلفزيونية التي شاركت في الموسم الرمضاني هذا العام بين أعمال كوميدية واجتماعية خفيفة، شهدت دراما رمضان هذا العام أكثر من عمل تناول معركة الوعي وفضح مخططات الإرهاب في مصر والمنطقة.

وفي مقدمة تلك الأعمال التي حظيت بنسب مشاهدة عالية وتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج مصر؛ مسلسل "الاختيار 2" للفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.

ويجسد المسلسل بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب، لا سيما في الفترة التي أعقبت سقوط حكم الإخوان بالبلاد، إضافة إلى كشف الخلايا النائمة.

كما استعرض مسلسل آخر هو "القاهرة كابول" بطولة الفنانين طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب، بشكل درامي، كيفية صناعة الإرهاب ومراحل التطرف الديني، علاوة على تأثير صناعة الإعلام ومعالجته للأحداث السياسية.

ومن بين الأعمال الدرامية التي حظيت بنسب مشاهدة عالية أيضا، مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز والفنانة هند صبري، والذي يكشف بوضوح ما يحاك بمصر خارجيا من مؤامرات تمتد تأثيراتها إلى داخل الوطن.