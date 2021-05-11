قتيل و5 مصابين في قصف إسرائيلي لمنزل بقطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سقط قتيل وأصيب 5 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بقطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، لـ"الخليج 365"، إن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلا في شارع النفق بغزة ما أدى إلى وقوع قتيل و5 إصابات.



وذكرت المصادر أن الطائرات الإسرائيلية قصفت منتزها شرق غزة وأوقعت عدة إصابات.

ووفق المصادر، شهدت الساعة الأخيرة أكثر من 10 غارات إسرائيلية على أهداف مختلفة تركزت في غزة.

وفي وقت سابق، قصفت الطائرات الإسرائيلية مدرسة الصلاح للأيتام في دير البلح وألحقت بها دمارا كبيرا.

وبالضحية الجديدة يرتفع عدد الضحايا منذ أمس الإثنين إلى 27 قتيلا منهم 9 أطفال وامرأة وابنها المعاق وأكثر من 122 جريحا.

في السياق، أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، حالة التصعيد والغارات الإسرائيلية.

وحذر المركز من أن المدنيين هم الذين يدفعون الثمن جراء حالة التصعيد، منبها إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شن هجمات محددة على مناطق سكانية مأهولة واستخدام الأسلحة على قاعدة الانتقام الجماعي يشكل مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، ترقى إلى جرائم حرب.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تكثيف الهجمات على قطاع غزة.

وقال نتنياهو بعد اجتماع أمني بحث التطورات في غزة: "سنزيد من وتيرة الهجمات وشدتها، نحن في خضم حملة".

وكانت تصريحات مشابهة صدرت صباح الثلاثاء عن رئيس هيئة اركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ووزير الدفاع بيني جانتس.

وترجح وسائل الإعلام الإسرائيلية أن يستمر التصعيد الحالي لعدة أيام.

وكانت مصادر فلسطينية قالت لـ"الخليج 365"، إن مصر والأمم المتحدة تقومان بجهود لمنع انزلاق الأمور نحو عملية عسكرية.