مصر تكشف تفاصيل الاشتباه في إصابات بسلالة كورونا الهندية.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، أنه تم الاشتباه في بعض حالات الإصابة بسلالة كورونا الهندية في مصر ولكن تمت إعادتهم إلى بلادهم مرة أخرى.



وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية على قناة على قناة «الحدث اليوم» المصرية، أن الحالات التي تم الاشتباه بإصابتها بالسلالة الهندية في المطارات تم إجراء تحليل لها، والحالات الإيجابية غير المصرية عادت من حيث أتت، وحال وجود حالات مصرية يتم عزلها على الفور.

وتابع: كل أمنياتنا إن شاء الله هذه السلالة الجديدة الشرسة الأكثر عدوى ومعدية وأكثر مقاومة لبعض الأدوية، والحمد لله في داخل البلد حتى الآن لم تسجل أي إصابات من هذه السلالة.

وأكد أن هناك كميات من اللقاحات ستصل إلى مصر تباعًا، وهيئة الشراء الموحد والدولة اتفقت على ملايين من الجرعات سواء من الدول المنتجة أو الشركات المنتجة أو عن طريق هيئة توفير اللقاحات العالمية «كوفاكس»، وهناك تعاقد معها على عدة ملايين من اللقاحات.

وأوضح أن اللقاحات مهمة للوقاية والحد من مخاطر فيروس كورونا، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، واتجهنا منذ البداية للحصول على هذه اللقاحات، ونسعى للحصول من كل المصادر وكل الدول وكل الشركات المحتمل أن توفر هذه اللقاحات.