شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو يبدأ حلم التتويج بلقب «الليجا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، فريق ريال سوسييداد الخامس ضمن 3 مباريات مصيرية لحسم لقب «الليجا».

وقبل 3 جولات من النهاية يملك أتلتيكو مدريد 77 نقطة، مقابل 75 نقطة لريال مدريد وبرشلونة، لذلك فانه لا يريد التفريط في أي نقطة.

وأكد مدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني أن فريقه يركز على خوض كل مباراة على حدة، رغم تبقي 3 جولات فقط على الحسم، وقال: «هذه هي فكرتنا منذ وصولي للفريق، هي نقطة قوتنا، نركز فقط على المباراة التي نخوضها ونحاول أن نقدم أفضل ما لدينا فيها»، مذكّراً بأن فريقه «قدم مباراة جيدة للغاية أمام برشلونة».

وحذر سيميوني من خطورة المنافس: «سوسييداد يلعب بشكل جيد للغاية ويستخدم طرقاً مختلفة للعب، تنتهي دائماً عند مهاجميه الاثنين، بورتو وأويارزابال، وبصحبتهما إيساك كمهاجم صريح».

وأردف: «وجود يانوزاي أيضاً يعزز من قوتهم في الهجوم، وديفيد سيلفا يمتلك رؤية كبيرة وشخصية في الملعب، كما أن لديهم العديد من العناصر الشابة التي تمتلك الكثير من الشغف، أحب طريقة لعبهم، وهم فريق شجاع، ستكون مباراة صعبة».