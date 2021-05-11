شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد يدشن مشروع المغيرة السكني في مدينة المرفأ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: الخليج"

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دشن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع المغيرة السكني في مدينة المرفأ.

وقال ممثل الحاكم في منطقة الظفرة عبر "تويتر": "بتوجيهات رئيس الدولة ودعم الشيخ محمد بن زايد، دشنا مشروع المغيرة السكني في مدينة المرفأ بمعايير الحي الإماراتي المتكامل ، يلبي المشروع إحتياجات ومتطلبات الأسرة الإماراتية وفق أفضل المعايير والمواصفات في التصميم والتنفيذ وبما يتناسب ويتوافق مع اشتراطات الاستدامة".