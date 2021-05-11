شكرا لقرائتكم خبر عن «كلاسيكو» الدوري المصري بلا غالب ومغلوب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل الأهلي حامل اللقب مع غريمه الزمالك المتصدر1-1 في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وكانت الفرصة قائمة أمام الأهلي في «الكلاسيكو» كي يصبح على بعد نقطة من الزمالك، مع مباراتين مؤجلتين في جعبته، وبدا أنه في طريقه لتجديد الفوز على الفريق الأبيض الذي خسر مواجهتيه الماضيتين مع غريمه في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمرحلة الرابعة من الدوري الحالي (بنتيجة واحدة 1-2)، بتقدمه عن طريق البديل صلاح محسن في الدقيقة 73.

لكن الزمالك بدا عازماً على تجنب هزيمة ثالثة توالياً أمام غريمه وثالثة في الدوري هذا الموسم بإدراكه التعادل في الدقيقة 80 عبر التونسي فرجاني ساسي.

وأكد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن مواجهة الزمالك، كانت صعبة، لكن نتيجتها عادلة إلى حد كبير.

وقال موسيماني:اللقاء كان صعباً أمام فريقسعى لتجنب الخسارة الثالثة على التوالي أمامنا".

وأضاف: لسنا سعداء بخسارة نقطتين، لكن علينا النظر بتفاؤل، وقد حصدنا 4 نقاط من الزمالك ذهاباً وإياباً.

من جهته،قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك:استخدمنا طرق لعب مختلفة وكانت الخطوط متقاربة، مما أسهم في غلق المساحات أمام المنافس.

وقال كارتيرون:بالطبع نستحق نقطة التعادل وحافظنا على صدارة الترتيب إلى حين خوض الأهلي مباراتيه المؤجلتين.