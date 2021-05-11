شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الأوقاف لـ"خطة النواب": ندرس تطبيق الحد الأدنى للأجور على "خطباء المكافأة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس سمير الشال، القائم بأعمال وكيل دائم وزارة الأوقاف، عن خطة الوزارة للتعامل مع "خطباء المكافأة"، لافتا إلى أن عددهم يبلغ نحو 3000 خطيب، وأن هناك مقترح بمشروع قرار بالوزارة بمنحهم مكافأة لا تقل عن الحد الأدنى للأجور.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة الأوقاف للسنة المالية 2021/2022، حيث تساءل النائب مصطفى سالم عن خطة الوزارة للتعامل مع خطباء المكافئة في الموازنة القادمة والعمل نحو تحسين أوضاعهم المالية المتردية من عدمة، مطالبا بضرورة اتخاذ خطوات وزارية نحو تعيينهم ولو بالحد الأدنى للأجور علي الأقل.

كما تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أوجه إنفاق مبلغ 246.7 مليون جنيه استثمارات خلال العام الجارى 2020/2021، وأجاب ممثل وزارة الأوقاف أنه تم إحلال وتجديد عدد 29 مسجدا، بالإضافة إلى سداد مديونيات ومستحقات لجهات حكومية، موضحا أن عدد المساجد المغلقة والمطلوب إحلالها وتجديدها تبلغ نحو 1200 مسجد معظمها مغلقة.

وتدخل سالم قائلا: "انتوا كدا محتاجين حوالى 40 سنة لتنفيذ خطة الإحلال والتجديد إذا كنتم تعملون بهذا المعدل الضعيف"، مضيفا: "نحن نحصل على موافقات من وزارة التخطيط باعتمادات إضافية لإحلال وتجديد المساجد، وللأسف الشديد تعاملكم ببط شديد فى الإجراءات يستغرق عدة شهور وتنتهى السنة المالية دون الاستفادة من هذة الاعتمادات".