شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تؤجل مناقشة موازنة الأوقاف لحين حضور الوزير وقيادات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة الأوقاف للسنة المالية 2021/2022 ليوم الأربعاء الموافق 26 مايو الجارى، لحين حضور وزير الأوقاف وقيادات الوزارة للإجابة على تساؤلات أعضاء اللجنة بشأن مشروع موازنة ديوان الوزارة وعدد المساجد المغلقة ومكافآت الأئمة والمساجد المطلوب إحلالها وتجديدها، والكشف أيضًا عن آليات توزيع فرش المساجد، التى أكد وكيل اللجنة أن الشفافية غائبة دائما عنها.

وكانت اللجنة قد بدأت فى مناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة الأوقاف خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، والذى أثار موضوع فرش المساجد، منتقدا عملية توزيعها.

وأكد المهندس سمير شال، القائم بأعمال وكيل دائم وزارة الأوقاف، أن السجاد الموجود بمخازن الوزراة كله جودة واحدة ودرجة أولى، لافتا إلى أن الوزارة تتعاقد مع هيئة الأوقاف المصرية لتوريد السجاد من مصنع دمنهور التابع للهيئة، ويتم الإنتاج بمواصفات معينة ويتم تحليل العينات بالمركز القومى للبحوث.