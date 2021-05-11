"الزراعة": تعزيز التعاون المشترك بين مصر وليبيا في مجالات الصيد والثروة السمكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

استقبل الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، اليوم الثلاثاء، بمكتبه، عددًا من المستثمرين الليبيين والمصريين؛ لتعزيز أوجه التعاون القائم بين البلدين في مجالات الصيد والثروة السمكية.

جاء ذلك في حضور كل من اللواء أحمد كامل ممثلاً عن وزارة التخطيط، واللواء محمد الجمل ممثلاً عن الشركة الوطنية للاستزراع السمكي والأحياء المائية

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على دعم أنشطة الصيد بالمياه والموانئ الليبية من خلال تطوير الأسطول البحري لبعض الشركات الليبية والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح الجانب المصري الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الإطار والعقوبات التي يتم توقيعها على مراكب الصيد في حالة اختراق دول الجوار، والتي أدت إلى الحد بصورة كبيرة من هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة.

واستعرض الجانب المصري المشروعات التي قامت بها الدولة لتشغيل الشباب المصري؛ للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واقترح الجانب المصري أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين يتم بموجبه السماح للمراكب المصرية بالعمل بالمياة الإقليمية الليبية، وفقًا للشروط التي يتفق عليها الطرفان، وكذلك تضم الاتفاقية التعاون بين البلدين في مجال الاستزراع السمكي وإنشاء مزارع تكاملية لزيادة الاستفادة من مياه الآبار مع توفير نسبة كبيرة من التكلفة لتحسين المحاصيل الزراعية، وكذلك الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال صناعة السفن، والاستفادة من الخبرة المصرية في مجال التدريب وتبادل الخبرات في ما يخص الاستزراع السمكي والمصايد السمكية، وتبادل الأبحاث العلمية.