نائب رئيس جامعة أسيوط يكشف قواعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس أسيوط، لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، القواعد المنظمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وقال نائب رئيس الجامعة، إنه جرى الموافقة على استمرار الدراسة بعد إجازة العيد بنظام التعليم عن بعد "أون لاين" لمدة أسبوع حتى ۲۳ مايو الجاري، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي "2020/2021" في 1 يونيو وحتى الأسبوع الأول من يوليو ۲۰۲۱.

وأضاف الدكتور شحاتة ، أن الامتحانات تعقد على فترتين، الأولى من الثامنة إلى الحادية عشر صباحًا، والثانية من الرابعة حتى السابعة مساءً، ويمكن أن تعقد امتحانات في الفترة من الساعة ۱۲ ظهرًا حتى الساعة الثالثة عصرًا في القاعات المكيفة؛ كما يجري إعلان جداول الامتحانات في كافة الكليات بعد اعتمادها قبل يوم ۲۰ مايو ۲۰۲۱.

وأوضح غريب، أنه يجري أداء الامتحانات بنظام الـ"بابل شيت" وفقًا لقرار مجلس الجامعة، وفيما يتعلق بالمقررات التي تعتبر متطلبات تخرج ولا تضاف للمجموع، يجري أداء الامتحانات "أون لاين"، على أن يترك الامتحان على المنصة لمدة يومين، ويحسب للطالب ناجح أو راسب؛ أما فيما يتعلق بمشروعات التخرج، يكون آخر موعد لتسليم هذه المشروعات 15 يوليو بكافة كليات ومعاهد الجامعة.

وقال نائب رئيس الجامعة، إنه تحسب درجات أعمال السنة (المنتصف) التي أدى فيها الطلاب الامتحانات بالفعل قبل تاريخ 9 مايو، أما بالنسبة للطلاب الذين لم يؤدون امتحانات أعمال السنة أو المنتصف، يؤدون هذه الامتحانات مع الامتحان النهائي، ويترك الخيار للكلية أو المعهد بين أمرين "أن يكون الامتحان في ورقة منفصلة في ذات وقت الامتحان النهائي مع مراعاة زمن الامتحان، أو أن يكون الامتحان في نفس ورقة الامتحان النهائي مع مراعاة زمن الامتحان".

ويؤدي الطلاب الامتحانات الشفوية بنظام الشيت مع الامتحان النهائي وفي ذات وقت الامتحان، أما فيما يتعلق بامتحان العملي، يترك الخيار للكليات أو المعاهد بين أمرين: "أداء الامتحان العملي قبل موعد الامتحان النهائي، أي قبل 1 يونيو، أو ضم امتحان العملي مع الامتحان النهائي في ذات وقت الامتحان، على أن يقتصر الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني على الموضوعات التي جرى دراستها بالفعل سواء وجهًا لوجه أو بنظام التعليم عن بعد.

وأكد غريب، على التزام أساتذة المقررات بإعلان دليل اسئلة استرشادية وإجاباتها للطلاب قبل يوم 25 مايو، وعلى رؤساء الأقسام كتابة تقرير للسادة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب يحتوي على بيان بالمقررات التي أعلن بشأنها دليل الأسئلة الاسترشادية أو تلك التي لم يعلن بشأنها ذلك؛ كي يتسنى اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.