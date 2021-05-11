تعديل قيود الارتفاع لـ 12 قرية في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

أعلنت محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، موافقة الجهات المختصة على تعديل قيود الارتفاع المسموح به لـ 12 قرية.

وضمت قائمة القرى المستهدفة "المنصورية والشطب، وأدندان ودار السلام وبلانة نصر النوبة، ومنيحة والعباسية وسبعة قبلي بمركز كوم أمبو، والقنان والحجز بحرى والشراونة والكلح غرب بإدفو، وذلك من ارتفاعات كانت تتراوح ما بين 3 إلى 6 أمتار لتصبح جميعها 12 مترًا.

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن الموافقة على تعديل قيود الارتفاع لهذه القرى جاءت بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات من خلال التوسع الرأسي بدلًا من الأفقي.

وكشف المحافظ أنه جاري إعداد واعتماد باقي المخططات التفصيلية لمدن المحافظة، من خلال التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة ومعتمدة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني .