محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شبكتين لتوزيع خدمات الإنترنت بدون تصريح بالغربية والمنيا.

وردت معلومات للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تُفيد قيام عدد من الأشخاص بإدارة منظومتى إتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت "بدون ترخيص"، بنطاق محافظتى (الغربية، المنيا) والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين، وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات نجحت لإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الغربية والمنيا والجهات المختصة فى الآتى ، ضبط أحد الأشخاص، يقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، وضُبط بمسكنه كافة الأجهزة المعدة للنظام، عبارة عن (9 راوتر، 10 وحدة أكسيس بوينت، 3 سويتش، كيسة كمبيوتر، مجموعة من الوصلات الكهربائية).

كما تم إستهداف أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا "له معلومات جنائية" وبتفتيش مسكنه تبين عدم تواجده وتم التقابل مع زوجته وضبطها.. حيث عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام.. عبارة عن (جهاز راوتر، 5 جهاز توزيع شبكة إنترنت، 3 سويتش، جهاز لدمج الخطوط، 8 شواحن كهربائية، 2 كيسة كمبيوتر، 5 ماسورة حديد أطوال مختلفة، استاند حديد).

وبمواجهتهما أقرا بإنشاء الشبكتين لتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين "بدون ترخيص" مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهرياً .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتصالات والإنترنت.