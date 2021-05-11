تجهيز 2200 مسجد لصلاة عيد الفطر بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال غرفة العمليات التي جرى تكوينها من أول شهر رمضان وحتى الرابع عشر من مايو الجمعة ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه جرى تجهيز 2200 مسجد على مستوى المحافظة لصلاة العيد، وتخصيص إمام وعمال لكل مسجد، للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين بكل مسجد.

وأضاف أبو السعود، أنه جرى التشديد على عدم السماح بدخول الأطفال مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لكل مصلي، واصطحاب المصلى الشخصي من باب الحفاظ على الصحة.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف على جميع الأئمة، ألا تزيد مدة تكبيرات العيد عن 7 دقائق، والخطبة والصلاة على عشرة دقائق حتى لا تطول فترة التجمع أكثر من اللازم بما يساعد على نشر العدوى.

ووجه وكيل الوزارة، الإدارات والمفتشين بالمرور ليلة العيد عند غروب شمس آخر يوم في رمضان لرصد أي محاولة لإقامة ساحات بالمخالفة.