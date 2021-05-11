جامعة بنها تشارك في اجتماع اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

شاركت جامعة بنها في فعاليات الاجتماع الثاني للجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة كعضو تنفيذي باللجنة القومية، والتي تستضيفه جامعة الإسكندرية "أون لاين" وافتتحه الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إن اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة هي كيان يتبع أكاديمية البحث العلمي وتستضيفها جامعة الإسكندرية وتقوم الأكاديمية بتمويل أنشطتها، وشارك في الاجتماع 18 جامعة حكومية بالإضافة إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا واتحاد الجامعات العربية.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات منها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية الحالية والمعتمدة لأعمال اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة، والعمل معًا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعاونة الجهات في ربط الخطط والمشروعات البحثية للجهة بأهداف التنمية.

وأضاف أن اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة تختص بتوجيه استراتيجيات الهيئات البحثية نحو الاستدامة في مختلف التخصصات، كما تتولى اللجنة من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المشاركة في أية مشروعات أو مبادرات ذات الصلة بمجال عمل اللجنة.