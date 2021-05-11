ضبط طالب أنشأ صفحة "شاومينج 2021".. واستولى على أموال طالبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط طالب لقيامه بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على قدرته على توفير أسئلة الامتحانات لطلاب الجامعات والثانوية العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (طالبة ، مقيمة بالبحيرة ) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مجموعة تسمى "شاومينج 2021" على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وقيامه بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن قدرته على توفير أسئلة امتحانات بعض الكليات والثانوية العامة، ومن بينها الكلية محل دراستها، الأمر الذي دفعها للتواصل معه وتحويل مبلغ مالي له، إلا إنها فوجئت بتعرضها للنصب وقيامه بالاستيلاء على البريد الإلكتروني الخاص بها وابتزازها مادياً مقابل عدم نشر محتوياته.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة وتبين أنه (طالب، مقيم بكفرالشيخ) ، وتم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين وجود دلائل على ارتكابه الواقعة، كما تبين قيامه بإدارة عدد من المجموعات لذات السبب وارتكابه العديد من الوقائع بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.