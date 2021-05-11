إسرائيل تستدعي الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع عملياتها ضد غزة

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أعطى رئيس الأركان العامة الإسرائيلية الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، بمواصلة الغارات على قطاع غزة، في وقت تستمر الفصائل الفلسطينية في قصف مدن جنوبي إسرائيل بالصواريخ.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر صفحته على موقع تويتر، أن رئيس الأركان شدد على ضرورة استعداد كافة المقار «لتوسيع المعركة دون قيود زمنية».

وأمر بتعزيز فرقة غزة بقوات إضافية تشمل لواء مشاة ومدرعات، بالإضافة إلى مواصلة جاهزية قوات الدفاع الجوي والاستخبارات.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع بيني جانتس وافق على السماح للجيش باستدعاء خمسة آلاف من جنود الاحتياط في إطار الاستعداد لمزيد من التصعيد.

وسيتم تكليف القوات بمهام مختلفة على طول الحدود الجنوبية ولدعم أنشطة قيادة الجبهة الداخلية المسؤولة عن سلامة السكان المدنيين.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إلى 24 شخصاً جراء التوتر المستمر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لليوم الثاني على التوالي.