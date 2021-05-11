نقل برلسكوني إلى المستشفى

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني نقل إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو الليلة الماضية.

وكان قطب الإعلام برلسكوني (84 عاما) قد خرج من المستشفى نفسه يوم 30 أبريل بعد أن أُجريت له فحوص على مدى 24 يوما.

ودخل برلسكوني، الذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرات، المستشفى في أوائل أبريل لمتابعة فحوص بعد أن أصيب بفيروس كورونا المستجد في سبتمبر الماضي. كما دخل المستشفى في مارس لإجراء فحوص دورية.

وخضع رئيس الوزراء الأسبق لجراحة بالقلب في 2016 كما أصيب بسرطان البروستاتا.

ودخل المستشفى في يناير الماضي بسبب مشكلة في القلب. ومن المقرر أن يحضر برلسكوني جلسة محكمة يوم الخميس للنطق بالحكم في قضية متهم بها، وذلك بعد تأجيلها عدة مرات لوجوده بالمستشفى.