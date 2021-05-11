صواريخ استهدفت مدينة أسدود خلال وجود غانتس.. وهذه ردة فعله!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ 3 ساعات

ذكرت “القناة 12” الإسرائيلية، أن الصواريخ التي أطلقتها فصائل المقاومة من غزة، استهدفت مدينة أسدود خلال وجود وزير الدفاع بيني غانتس فيها والذي هرب إلى مكان محصن.

وأعلنت “كتائب القسام” في بيان، توجيه الضربة الصاروخية “الأكبر” لمدينتي أسدود وعسقلان ردا على استهداف المنازل في قطاع غزة.

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية ظهر اليوم الثلاثاء، رشقات من عشرات الصواريخ بصورة متزامنة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أوعز بوقت سابق اليوم للجيش، بمواصلة الهجمات على غزة، فيما استدعى الجيش الإسرائيلي 5 آلاف عنصر احياط إلى الخدمة.

بدوره، أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، بمواصلة استهداف نشطاء حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، داعيا القوات الإسرائيلية للاستعداد لتوسيع المعركة دون قيود زمنية، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.