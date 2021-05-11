أميركا: الهوة مع طهران لا تزال واسعة… لن نقدم إعفاءات تتعلق بالإرهاب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية “نيد برايس” إن الهوة ما زالت واسعة بين واشنطن وطهران في المفاوضات حول الاتفاق النووي في فيينا.

ورفض برايس تحديد ما إذا كانت المحادثات التي دخلت يومها الخامس قد حققت أي تقدم في الأيام الماضية حول الأمور العالقة. لكنه أكد أن واشنطن لن تقدم إعفاءات لإيران تتعلق بالإرهاب.

وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن محادثات فيينا وصلت لطريق مسدود، بعد رفض أميركا رفع العقوبات عن 500 اسم وكيان.

من جهتها، أعلنت إيران أنها قد تمدّد اتفاقاً تقنياً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات تفتيش منشآتها النووية، في حال مضي مباحثات فيينا على المسار الصحيح.

اما الناطق باسم الخارجية الإيرانية، “سعيد خطيب زاده” فصرح بأنهم ليسوا على عجلة من أمرهم لإنجاز هذه المباحثات، في إشارة إلى الضغط من أجل رفع العقوبات كاملة.