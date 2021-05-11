تقدّيم 86996 جرعة من لقاح كوفيد 19 خلال 24 ساعة بالامارات

محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية تقديم 86996 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 11273344 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 113.98 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد - 19"، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".