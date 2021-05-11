بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث التحرك لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس

محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

بدء مجلس جامعة الدول العربية، الثلاثاء، الاجتماع الطارئ لبحث التحرك لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس.



ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، شهدت القدس الشرقية وباحات المسجد الأقصى مواجهات هي الأعنف منذ 2017، بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، أسفرت عن إصابة المئات من الفلسطينيين، وتسعة جرحى في الطرف الآخر.

ومن قطاع غزة، جاء الرد من الفصائل الفلسطينية التي أطلقت بالأمس، عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل مع انتهاء مهلة انسحاب الشرطة الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

من جهتها، ردت إسرائيل على رشقات غزة الصاروخية بقصف جوي طال مناطق متفرقة من القطاع وأسفر عن مقتل 25 شخصا بينهم نشطاء في حركة حماس، وأطفال، إضافة إلى إصابة العشرات، في أحدث تصعيد ألقى بظلاله على أجواء عيد الفطر.

ولاقى هذا التصعيد إدانات إقليمية ودولية وسط دعوات لخفض التوتر وضبط النفس.

وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، مقتل إسرائيليتين اثنتين في قصف صاروخي استهدف مدينة عسقلان.