موسكو تقترح مناقشة الاستقرار الإستراتيجي خلال محادثات محتملة بين بوتين وبايدن

باكو ـ رويترز: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو اقترحت مناقشة الاستقرار الإستراتيجي خلال اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وذكر لافروف أن موسكو لا تزال تنتظر إجابات من واشنطن عن القمة المقترحة بين الرئيسين.

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