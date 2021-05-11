العمل تطلق الرواتب المتراكمة للمشمولين براتب المعين المتفرغ

وأشارت الوزارة في بيان ورد إلى الخليج 365، إلى "اطلاق الرواتب المتراكمة للسنوات السابقة للمشمولين براتب المعين المتفرغ"، موضحة أنه "سيتم صرف المتراكم لنحو (60)% من المشمولين كدفعة أولى".

وبينت، أن "صرف الدفعة الثانية سيتم بعد إكمال إجراءات التدقيق".

