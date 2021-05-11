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العمل تطلق الرواتب المتراكمة للمشمولين براتب المعين المتفرغ

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، اطلاق الرواتب المتراكمة للسنوات السابقة للمشمولين براتب المعين المتفرغ.
وأشارت الوزارة في بيان ورد إلى الخليج 365، إلى "اطلاق الرواتب المتراكمة للسنوات السابقة للمشمولين براتب المعين المتفرغ"، موضحة أنه "سيتم صرف المتراكم لنحو (60)% من المشمولين كدفعة أولى".

وبينت، أن "صرف الدفعة الثانية سيتم بعد إكمال إجراءات التدقيق".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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