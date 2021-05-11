انت الان تتابع خبر بالفيديو: سيرين عبد النور بإطلالة لافتة تتخطى الـ 5000 دولار! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - واختارت سيرين فستاناً بتصميم طويل مع فتحة ناعمة عند القدم وتميّزت القطعة بالقماش الذهبي اللامع بالكامل وبأكمام طويلة زادت من فخامة وأناقة الفستان.
وحمل فستان سيرين توقيع دار الأزياء العالمية Alexandre Vauthier، ويبلغ سعره 5143 دولار أميركي.
وتركت سيرين شعرها على طبيعته منسدلاً يغطي ظهرها، وطبقت مكياجاً قوياً للعينين بألوان ترابية، مع أحمر شفاه لون قوي يناسب اطلالتها.
وحمل فستان سيرين توقيع دار الأزياء العالمية Alexandre Vauthier، ويبلغ سعره 5143 دولار أميركي.
وتركت سيرين شعرها على طبيعته منسدلاً يغطي ظهرها، وطبقت مكياجاً قوياً للعينين بألوان ترابية، مع أحمر شفاه لون قوي يناسب اطلالتها.