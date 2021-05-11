بالفيديو: سيرين عبد النور بإطلالة لافتة تتخطى الـ 5000 دولار!

وتركت سيرين شعرها على طبيعته منسدلاً يغطي ظهرها، وطبقت مكياجاً قوياً للعينين بألوان ترابية، مع أحمر شفاه لون قوي يناسب اطلالتها.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012