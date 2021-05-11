الرشيد يقدم وجبة جديدة من السلف

وقال المصرف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "على كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف أو مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

وأشار إلى "استمرار العمل على رفع المبالغ في أرصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

