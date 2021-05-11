انت الان تتابع خبر الرشيد يقدم وجبة جديدة من السلف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قرر مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، إطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين.
وقال المصرف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "على كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف أو مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".
وأشار إلى "استمرار العمل على رفع المبالغ في أرصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".
وأشار إلى "استمرار العمل على رفع المبالغ في أرصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".