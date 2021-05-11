غارات إسرائيلية على قطاع غزة.. ونتنياهو: سنكثف الهجمات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، عن نيته لتكثيف الهجمات على قطاع غزة.

ولم تمر دقائق على تصريحات نتنياهو حتى تعرض قطاع غزة لعدد من الغارات الإسرائيلية.

وبحسب مصادر لـ"الخليج 365" فإنه تم استهداف أرض زراعية غرب منطقة الزبيدة جنوب غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

كما تم استهداف مواقع لـ"المقاومة الفلسطينية" بثلاثة صواريخ جنوب غزة.

وقال نتنياهو بعد اجتماع أمني بحث التطورات في غزة: "سنزيد من وتيرة الهجمات وشدتها، نحن في خضم حملة".

وكانت تصريحات مشابهة صدرت صباح الثلاثاء عن رئيس هيئة اركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ووزير الدفاع بيني جانتس.

وترجح وسائل الإعلام الإسرائيلية أن يستمر التصعيد الحالي لعدة أيام.

وكانت مصادر فلسطينية قالت لـ"الخليج 365"، إن مصر والأمم المتحدة تقومان بجهود لمنع انزلاق الأمور نحو عملية عسكرية.