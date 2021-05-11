تفاصيل جديدة.. "الاختيار 2" يكشف محاولة اغتيال السيسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل المسلسل المصري "الاختيار 2"، كشف خبايا من جرائم التنظيمات الإرهابية، والتي ظلت طي الكتمان، لدى دوائر الأمن المصري.

هذه المرة وثق المسلسل في حلقته الـ28 بمشاهد حية بطولات سطرها رجال الجيش والشرطة في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وتحديدا إحباط اغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في واقعة أمنية لم تكن تفاصيلها معروفة عام 2019.



وسلطت الحلقة الضوء على محاولة اغتيال السيسي؛ التي خططت لها إحدى خلايا الإرهاب بالتعاون مع "دول أجنبية"، عبر استخدام الإرهابيين "سلاح الدوشكا" المضاد للطائرات، أثناء سفره خارج البلاد من مطار القاهرة الدولي.

وخلال أحداث الحلقة تحدث ضابط الأمن الوطني "زكريا" الذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز عن معلومات تفيد بـأن هناك تحركا إرهابيا كبيرا يستهدف رئيس الجمهورية في محيط مطار القاهرة قبل استقلاله للطائرة.

وكشفت كذلك عن أن الطائرة الرئاسية ستتحرك فى الخامسة فجراً، ومن الضروري توسيع دائرة التأمين، والتمشيط لكل مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة (اثنين من أحياء شرق القاهرة)، وكل الأماكن القريبة من المطار.

الحلقة أظهرت في أحد مشاهدها غرفة عمليات كاملة تدير تنفيذ الجريمة الإرهابية ضد الرئيس انطلاقا من دولة أجنبية.

كشف "سر"

ووثق المسلسل أنه خلال تمشيط قوة من قسم شرطة النزهة - شرق القاهرة - للمنطقة، يشتبهون فى سيارة متوقفة، وعند النزول للتفتيش، يقوم الإرهابيون بإطلاق الرصاص على سيارة الشرطة، ويستشهد النقيب ماجد أحمد عبدالرازق محمد.



وعقب الحلقة التي يبدو أنها كشفت سرا غير معلوم، قال الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامجه عبر قناة "صدى البلد" إن محاولة اغتيال رئيس الجمهورية التي وثقها المسلسل لم يتم الإعلان عنها من قبل، لكن المسلسل لم يذكر التفاصيل الكاملة للعملية.



ولمح موسى إلى أنه تحدث مطلع الأسبوع الجاري عن رغبته في عرض محاولات اغتيال استهدفت رئيس الجمهورية داخل مصر وخارجها في الأيام الأخيرة من حلقات مسلسل "الاختيار 2".

وأوضح موسى أنه سيتم عرض بعض من تلك المحاولات في الحلقات الأخيرة من المسلسل، مشيرا إلى أن التنظيم الإرهابي وضع عشرات الخطط لاغتيال الرئيس ولكن لم يتم الإعلان عنها من قبل.

دولة أجنبية وأخرى جارة

وكشف الإعلامي أحمد موسى جانبا من تفاصيل العملية الإرهابية التي حاولت استهداف طائرة رئيس الجمهورية، قائلا إن محاولة الاغتيال تم التدريب عليها في السودان، وجرى إدارة العملية من دولة أجنبية هي تركيا.

وأردف: "كان مخططا للعملية أنه لحظة إقلاع الطائرة الرئاسية من مطار القاهرة يتم إطلاق قذيفة عليها، ويتم عرض هذه العملية على الهواء في بث مباشر من تركيا من قبل التنظيم الإرهابي الذي يدار من أنقرة".

وتطابق حديث موسى مع مشاهد حلقة "الاختيار2" في جزئية أن التدريب كان على استخدام سلاح يدعى "الدوشكا"، عبر مجموعة من العناصر التي تلقت تدريبا عاليا في السودان لتنفيذ الخطة التي تدربوا عليها في القاهرة.

يشار إلى أن سلاح الرشاش "دوشكا" من أهم الرشاشات السوفييتية الثقيلة المضادة للطائرات ويتنشر في يد العناصر المتطرفة والتنظيمات المسلحة.

موسى أكد أن مقتل "البطل ماجد عبدالرازق ضابط بمباحث النزهة" أفشل عملية إسقاط الطائرة الرئاسية، وتم إحباط محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وتم تصفية المجموعة الإرهابية التي كانت تنوي تنفيذ العملية.

وأشار إلى أن عبد الرازق لم يكن المستهدف من قبل الإرهابيين.

وبالعودة إلى الواقع فقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا إبان اغتيال الضابط المذكور في المسلسل قالت فيه إنه "أثناء مرور النقيب ماجد أحمد عبدالرازق محمد، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم، تلاحظ لهم توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون مدونة بخط اليد بشارع طه حسين، يستقلها 4 أشخاص مجهولين، وحال توجههم لاستبيان الأمر وفحصهم بادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته".



وتاريخ هذا البيان يعود إلى 19 أبريل/نيسان 2019، حيث أكد أنه نتج عن ذلك مقتل النقيب، وإصابة فردي شرطة من القوة المرافقة له وكذلك قائد السيارة التي كانت تستقلها القوة الأمنية بعدة طلقات نارية فيما توفي قائد السيارة لاحقا.