المبعوث الأمريكي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي سفير جيفري فيلتمان، الثلاثاء، مع موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وناقشا القضايا متعددة الأطراف.

وقالت بعثة الولايات المتحدة بالاتحاد الأفريقي في تغريدة على "تويتر"، إن "اللقاء كان بناء حيث ناقش الجانبان أهمية الشراكة القوية والتعاون بين الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة في القضايا الإقليمية الملحة".

وأمس الإثنين، وصل المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لإجراء محادثات بشأن أزمة سد النهضة، عقب زيارة أجراها للقاهرة والخرطوم خلال الأيام الماضية.

وجدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي تأكيد واشنطن استمرارها بدعم الجهود لحل أزمة سد النهضة عبر المفاوضات.

وفي بيان، نقلت الخارجية الإثيوبية عن فيلتمان قوله إن أديس أبابا شريك استراتيجي لواشنطن، معربا عن اهتمامه بالعمل الثنائي في قضايا السلام والاستقرار.

وجدد المبعوث الأمريكي التأكيد على أن واشنطن "ستواصل دعم جهود سد النهضة الإثيوبي للتوصل إلى حل مقبول من خلال مواصلة المفاوضات الثلاثية".

ووفق البيان نفسه، ركزت مباحثات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن والمبعوث الأمريكي على ملف سد النهضة، وأزمة الحدود الإثيوبية السودانية، والوضع الحالي في إقليم تجراي شمالي البلاد، علاوة على القضايا المتعلقة بالانتخابات العامة المقررة في 5 يونيو/حزيران المقبل.

وقدم مكونن شرحا للبعثة الأمريكية حول الوضع الحالي في إقليم تجراي، لا سيما في مجالات المساعدة الإنسانية، والأنشطة حول سد النهضة، والاستعدادات وجهود الحكومة لإنجاح الانتخابات العامة وجعلها حرة ونزيهة وسلمية.