شركة تركية: يجب على لبنان تسوية الديون وقف قرار مدعي أو مواجهة قطع للكهرباء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال متحدث باسم شركة قره دنيز التركية، التي تزود لبنان بالكهرباء من محطات عائمة، إن الشركة أخطرت بيروت بوقف قرار من مدع لبناني مصادرة سفنها وقالت إنه يجب عليه وضع خطة لتسوية متأخرات تجنبا لقطع الإمدادات.

كان المتحدث باسم كار باور شيب، وهي وحدة من قره دنيز تشغل محطات كهرباء عائمة، يتحدث اليوم الثلاثاء بعد أن نقلت وزارة المالية اللبنانية عن مشرعين القول إنه جرى تهديد البلاد بقطع الإمدادات.

أصدر مدع لبناني قرارا الأسبوع الماضي بمصادرة السفن وتغريم الشركة بعد أن أوردت قناة الجديد التلفزيونية تقريرا عن مزاعم فساد ترتبط بعقد الكهرباء. وتنكر الشركة الاتهامات وتقول إنها لم تتلق مدفوعات منذ 18 شهرا.