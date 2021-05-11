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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامارات.. قائمة مصليات عيد الفطر المبارك في دبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي عن أماكن مصليات عيد الفطر المبارك لعام 2021 في إمارة دبي.
كما قررت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إقامة صلاة عيد الفطر في دبي في تمام الساعة 5:52 صباحاً.
وأعلنت الدائرة عن ضوابط إقامة صلاة العيد، موضحةً أن المصليات ستفتح أبوابها قبل الصلاة بـ15 دقيقة، على أن تغلق مباشرة بعد الصلاة.
ولفتت إلى أن مدة صلاة العيد ستكون 15 دقيقة فقط شاملةً الخطبة، مع إبقاء مصليات النساء مغلقة حتى إشعار آخر.