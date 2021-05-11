الامارات.. قائمة مصليات عيد الفطر المبارك في دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي عن أماكن مصليات عيد الفطر المبارك لعام 2021 في إمارة دبي.



كما قررت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إقامة صلاة عيد الفطر في دبي في تمام الساعة 5:52 صباحاً.

وأعلنت الدائرة عن ضوابط إقامة صلاة العيد، موضحةً أن المصليات ستفتح أبوابها قبل الصلاة بـ15 دقيقة، على أن تغلق مباشرة بعد الصلاة.

ولفتت إلى أن مدة صلاة العيد ستكون 15 دقيقة فقط شاملةً الخطبة، مع إبقاء مصليات النساء مغلقة حتى إشعار آخر.