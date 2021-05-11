شكرا لقرائتكم هذا ما تقترح موسكو مناقشته خلال محادثات محتملة بين بوتين وبايدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء إن موسكو اقترحت مناقشة الاستقرار الاستراتيجي خلال اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن.

وذكر لافروف أن موسكو لا تزال تنتظر إجابات من واشنطن عن القمة المقترحة بين الرئيسين.

بايدن و بوتين

وكان البيت الأبيض، قد قال الجمعة، إنه تمت دعوة روسيا للمشاركة مع الرئيس الأميركي جو بايدن في اجتماع بلندن الشهر المقبل.

من جهته كان بايدن قد صرح في وقت سابق الجمعة أنه يتوقع أن يتمكن من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريباً لكن ما زال يجري تحديد المكان والزمان بالضبط.

يأتي ذلك، وسط توتر العلاقة بين روسيا وأميركا، فقد أعلن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، في أبريل الماضي، أن العلاقات مع الولايات المتحدة الآن أسوأ مما كانت عليه في أوقات الحرب الباردة بسبب الافتقار إلى الاحترام المتبادل.

وأكد لافروف أن البلدين كان يمكن أن يعودا إلى العلاقات الطبيعية، ولكن الأمر ليس بيد موسكو وحدها، مشيرا إلى أن الجانب الروسي قام بمحاولات في هذا المجال فور تنصيب بايدن.

وفرضت أميركا في 15 أبريل، عقوبات جديدة على روسيا، طالت 32 شخصا طبيعيا واعتباريا.

كما أعلنت واشنطن في وقت سابق أنها بصدد إبعاد عشرة عاملين في البعثة الدبلوماسية الروسية من البلاد. وردت روسيا بطرد 10 موظفين من البعثات الأميركية، وأوصت بأن يعود السفير الأميركي إلى واشنطن للتشاور، وجرى حظر دخول 8 مسؤولين أميركيين إلى البلاد.