شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة بريطانيا تقدم تشريعاً لمواجهة الأعمال العدائية من دول أجنبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قدمت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الثلاثاء، تشريعاً إلى البرلمان يتعلق بمواجهة أي أعمال عدائية من دول أجنبية.

وتلقي الملكة اليوم أمام البرلمان البريطاني، الذي يعقد أول دورة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في إنجلترا وأسكتلندا وويلز، خطاباً وفق التقاليد الدستورية للمملكة المتحدة.

وافتتاح البرلمان اليوم أول حدث كبير تحضره الملكة منذ وفاة زوجها الأمير فيليب الشهر الماضي.

وتريد حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طرح قرض ميسر جديد لمن يبلغون من العمر 16 عاماً أو أكثر لمساعدتهم في حال قاموا بتغيير وظائفهم أو لم يرغبوا في الذهاب للجامعة.