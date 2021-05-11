شكرا لقرائتكم خبر عن برلسكوني يدخل المستشفى مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - رويترز

قال مصدر مطلع الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني نقل إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو الليلة الماضية.

وكان قطب الإعلام برلسكوني (84 عاماً) قد خرج من المستشفى نفسه يوم 30 أبريل/نيسان بعد أن أُجريت له فحوص على مدى 24 يوماً.

ودخل برلسكوني، الذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرات، المستشفى في أوائل أبريل/نيسان لمتابعة فحوص بعد أن أصيب بفيروس كورونا المستجد في سبتمبر/أيلول الماضي.

كما دخل المستشفى في مارس/آذار لإجراء فحوص دورية.

وخضع رئيس الوزراء الأسبق لجراحة بالقلب في 2016، كما أصيب بسرطان البروستاتا، ودخل المستشفى في يناير/كانون الثاني الماضي بسبب مشكلة في القلب.

ومن المقرر أن يحضر برلسكوني جلسة محكمة يوم الخميس للنطق بالحكم في قضية متهم بها، وذلك بعد تأجيلها عدة مرات لوجوده بالمستشفى.