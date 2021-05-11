شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يعرض أولويات حكومته في «خطاب العرش» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

يعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، برنامج حكومته لما بعد أزمة كوفيد-19 في «خطاب العرش» التقليدي الذي تلقيه الملكة إليزابيث الثانية في أول ظهور علني لها منذ وفاة الأمير فيليب.

وحتّمت الأزمة الصحية الحدّ من مراسم هذا الحدث الذي يكون عادة احتفالياً ويفتتح دورة برلمانية جديدة.

وعملاً بضرورات التباعد الاجتماعي، سيتمّ تقليص موكب الملكة كما سيتم خفض عدد البرلمانيين الذين سيسمح لهم بالحضور إلى مجلس اللوردات للاستماع إلى الخطاب، على أن يضعوا كمامات ويخضعوا لفحص لكشف الإصابة بكوفيد تكون نتائجه سلبية.

يُقبل بوريس جونسون من موقع قوة على تفصيل برنامجه التشريعي، إذ واصل حزبه المحافظ التقدم منذ فوزه في الانتخابات التشريعية في نهاية 2019، ففاز على حزب العمال في انتخابات محلية الخميس وانتزع منه هارلتبول، المعقل العمالي التاريخي في شمال شرق إنجلترا.

لكنه في الوقت نفسه يواجه تحدياً كبيراً يقضي بالحفاظ على وحدة المملكة المتحدة، في وقت تطالب غالبية استقلالية في البرلمان الاسكتلندي بتنظيم استفتاء جديد حول تقرير المصير في اسكتلندا، يعارضه جونسون بحزم. وستطرح الملكة البالغة من العمر 95 عاماً في خطابها أولويات الحكومة للعام المقبل.

وفي وقت تعود الحياة تدريجياً إلى طبيعتها في بريطانيا على ضوء حملة تلقيح مكثفة حققت نجاحاً كبيراً في التصدي للوباء، تنوي الحكومة مواكبة الانتعاش الاقتصادي ما بعد كوفيد-19، ومكافحة الجريمة وتحسين الأوضاع في المناطق الأكثر حرماناً.